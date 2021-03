Od mordora po Zasľúbenú zem, alebo ako som sa užívateľom elektronických služieb štátu stal

Elektornické služby na Slovensku sú opletené mýtami,bájami, aj sivými vlasmi. Ako dopadla IT eskapáda prihlasovania jazdeného vozidla, v čase Corony sa dočítate v nasledujúcich riadkoch...

Elektronické služby na Slovensku tu už nejaký ten čas sú, obdobné formuláre z colnice mi už pridali nejeden sivý vlas, preto som sa desil čo zažijem pri vybavovaní zmeny vlastníka vozidla.

Covid termíny na Dopravnom inšpektoráte plus deklarované výhody ako zľava 50% zo správnych poplatkov, ktoré sú po novom poriadne vysoké a závislé od kW motora dodali dostatočnú motiváciu, najmä pri skúsenostiach s odhlasovaním predchádzajúcej motorky.

Po preštudovaní webu som zašiel na PZ odd. dokladov, nech mi teda aktivujú moj čip v elektronickom občianskom a podľa info z Vládnej stránky som požiadal o čítačku občianskeho preukazu, na ktorú má každý podľa oficiálneho textu nárok zdarma.

Začalo to tak typicky "Slovensky", čítačky už nie sú od januára, mám si nejakú kúpiť inde, a aktivovať si to mám potom sám podľa návodu na internete.

Reku Okaj, čo som predsa čakal, nie?

Objednávka zo stránky zeleného mimozemšťana so škrekľavým iritujúcim hlasom ma stála spolu s doručením cca 10€, nečakaný výdavok a deň sklzu, nevadí, ideme ďalej.

Po dni čítačka prišla,zabalená, pekná, voňavá ,priam ako vypraná v perwolle, posledné preštudovanie vládnych stránok, a hor sa na to!

Máňušku zapojím do USA portu ktorý Chuck Norris pretvoril na USB, kliknem na link stránky, stiahnem potrebný software a očakávam fanfáry.

Fanfáry sa nekonali!

Trt baraní stará mama, vyskočilo hlásenie. PC žiadnu čítačku nevidí, nepočuje, a zborovo tvrdí, že nič ako čítačka občianskych preukazov neexistuje, napriek tomu, že novo-zapojené zariadenie eviduje. Krása.

Otvoríme troubleshooting PDF z vládnej stránky podľa ktorého to zaručene pôjde.

Aby som im nekrivdil išlo to. Cca po 45minútach vzývania božstiev mne známych aj neznámych, reštartovania služieb, nastavovania aktívnosti v services, loginov a neviem ešte čoho...

Samozrejme zafungoval až úplne posledný riadok návodu, (neviem si predstaviť, že by toto martyrium mal absolvovať niekto počítačovo menej-zručný, alebo nebodaj senior ktorý bežne zvádza súboj titanov aj so svojou Nokiou 3510i, napriek fakt dobre napísanému návodu s obrázkami).

Znovu som zapojil čítačku, vložil občiansky preukaz a trmtadadaaaaaa ..Jedže to!

Moja radosť netrvala dlho. Spustil sa software a hor sa nastavovati Pin, Puk, Bok, či iný Mlok kód. Až na dlhotrvajúce aktivácie počas ktorých som prečítal pár kapitol Harryho Holeho (odporúčam) to šlo hladko.

Som ready, ideme na to! Klinknem na hyperlink pre prihlásenie do systému, čítačka si robí svoje, a dokonca mi aj vyskočilo moje meno. Radosť trvá len pokiaľ si nevyberiem úkon ktorý chcem urobiť - Zápis nového vlastníka vozidla. Vyskočí Error, (pridal by som printscreen, ale v obave že to už nerozbehám radšej neriskujem), skúšam iné prehliadače. Ohnivá líška, Chróm (Witness me! ) , Operetta ani staručký iExplorer nezmenili priebeh chybového hlásenia. Skúšam priamo nakopírovať časť linku,a Ľaľa, prihlásil som sa! Veľmi opatrne si vyberám úkon, ktorý chcem potvrdiť, som síce na vzhľadovo úplne inej stránke ako pôvodne, neistota ma zžiera, ale odhodlanie úšetriť nemalú čiastku €uroshekelov vo mne pretrtváva.

Skrátim to. Po opatrných kliknutiach som sa z elektronického Mordoru dostal do prehľadnej stránky, ktorá je dobre navigovaná, a intuitívna. Aktivoval som si schránku (v podstate email kam vám vláda odošle info) nastavil som upozornenia aby mi chodievali emailom aj SMS v prípade ak sa mi tam vláda niečo rozhodne postnúť (dúfam, že nie sú spameri :-) ), pod jedným som zaplatil kreditkou za úradný úkon, nahral data z poisťovne, vybral na akú adresu mi majú doručiť techničáky aj ŠPZ ,a ďakoval osvietenej mysli, ktorá schválila, že od 12/2019 netreba pristavovať pri prepise vozidlo k obhliadke.

Radosť z veľkej úspory je nemalá, veď si to vezmite. Po zmene výšky poplatkov za nový 103kW motocykel uhradíte 210€ +16,50 za ŠPZ! Za trojročný ako v mojom prípade spolu 113,1€ . Celkové náklady s elektronickou službou sú 56€, +10€ za čítačku, asi 30 sivých vlasov, hodinu a pol boja s elektronickými božstvami a zopár nadávok. Worth it!

Najmä ak vezmem do úvahy, že som netrávil ten čas niekde v čakárni dopravného inšpektorátu spolu s ďalšími X nešťastníkmi podobného osudu, ale niekedy s bohužiaľ nižšími nárokmi na etiketu, kultúru a sem tam aj hygienu. Ak k tom na dôvažok pridám otvorenie nových možností nestátia v čakárni v budúcnosti, enviromentálneho ušetrenia papierov je to Win-Win situácia pre Vás, štát a aj planétu Zem. Najmä ak vezmem do pováženia skúsenosť s elektronickým objednaním termínu na odhlásenie starého motocykla. Postup: vyplniť všetky polia v dotazníku, zvoliť si datum a systém vám ponúkne termín zneje fajn a atraktívne. Na papieri a pri úkážke. Problém nastane keď sú termíny vybookované, Eskapádu s vypĺňaním políčok zopakujete niekoľko krát, len si zvolíte iný deň. Ja som takto hľadal termín od 5.3 a najbližší mi našlo až 26.3 ..no comment!

Takže neváhajte, určite si to zaobstarajte, 'cause definitely worth it!